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Денис Шмыгаль назвал срок следующей индексации пенсий – когда вырастут выплаты

15:42, 10 сентября 2024
Следующую индексацию пенсий проведут в марте 2025 года.
Денис Шмыгаль назвал срок следующей индексации пенсий – когда вырастут выплаты
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Индексации пенсий были проведены в марте 2023, в марте 2024 и будут проведены в марте 2025 года. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции во вторник, 10 сентября.

«Благодаря финансовой устойчивости, которой удалось добиться, мы сохранили все специальные выплаты – пенсии и субсидии выплачиваются. Так будет продолжаться, это большая работа, она проходит каждый день. Все индексации были проведены в марте 2023, в марте 2024 и будут проведены в марте 2025 года», – заверил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что инфляция в стране остается умеренной.

«В экономической плоскости есть вещи, которые я хотел бы отметить. Инфляция остается умеренной – 5,4% в июле. Экономика умеренно восстанавливается – 3,7% роста ВВП во втором квартале этого года», – отметил Премьер.

Напомним, ПФУ расширил возможности для расчета страхового стажа и ориентировочного размера пенсии.

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