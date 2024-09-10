Денис Шмыгаль пообещал расследование из-за скандала с картой Украины без Крыма в школьном учебнике

Денис Шмыгаль пообещал расследовать ситуацию с министром образования и выяснить обстоятельства инцидента.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство совместно с министром образования разберется в инциденте по выпуску учебника для школьников с картой Украины без Крыма. Об этом он сказал на пресс-конференции 10 сентября.

«У нас нет сомнения в том, что Крым - это Украина. Все наши территории будут деоккупированы и Украина как суверенное независимое государство восстановит свою территориальную целостность в границах 1991 года. Никто в этом не сомневается. Я вас уверяю, это наша стратегия, это желание нашего общества», - заявил он.

Премьер добавил, что обращения украинцев относительно выпуска карт Украины без Крыма воспринимаются как сигнал для расследования.

«По поводу случаев, когда происходят какие-то ошибки, у меня нет этих данных, но ваше обращение воспринимаю как сигнал к тому, чтобы провести расследование и совместно с министром образования разобраться в этом инциденте, если он был», - сказал он.

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