Много вызовов – Денис Шмыгаль заявил о сложных переговорах с МВФ

Фактически, по словам Премьер-министра, о поддержке международных партнеров приходится договариваться «с нуля».

Пятая миссия МВФ, которая сейчас работает в Киеве, ведет диалог с украинским Правительством о бюджете 2025 года. И этот диалог сложный, заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции во вторник, 10 сентября.

По его словам, это первая миссия, которая проходит офлайн по присутствию ее руководства в Киеве.

«Трудная работа, непростая миссия. Сложные переговоры с МВФ, много вызовов. Фактически эта миссия смотрит вперед в 2025 году», - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что диалог и дискуссия с Международным валютным фондом в большей степени ведутся вокруг бюджета Украины на следующий год. И фактически, по словам Шмыгаля, о поддержке международных партнеров приходится договариваться «с нуля».

«…планы 2024 года в программе МВФ были другими, чем происходит в реальности. Поэтому в 2025 году сегодня фактически мы заходим с нуля. И поэтому эта миссия является таковой, скажем, неординарной, сложной», - добавил он.

Напомним, Украина готова создать Высший специализированный суд. Это стало известно по результатам встречи с миссией МВФ заместительницы руководителя ОП Ирины Мудрой.

Как ранее передавала «Судебно-юридическая газета», оптимизация сети судов представляет собой сложный и социально чувствительный вопрос, в частности в условиях военного положения. Однако ее качественное проведение позволит выровнять судейскую нагрузку по стране. Об этом отметила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая.

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