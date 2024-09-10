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Багато викликів – Денис Шмигаль заявив про складні перемовини з МВФ

14:48, 10 вересня 2024
Фактично, за словами Прем’єра, про підтримку міжнародних партнерів доводиться домовлятися «з нуля».
Багато викликів – Денис Шмигаль заявив про складні перемовини з МВФ
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П’ята місія МВФ, яка наразі працює у Києві, веде діалог з українським Урядом про бюджет 2025 року. І цей діалог є складним, заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції у вівторок, 10 вересня.

За його словами, це перша місія, яка проходить офлайн за присутністю її керівництва в Києві.

«Важка робота, непроста місія. Складні перемовини з МВФ, багато викликів. Фактично ця місія дивиться вперед у 2025 рік», - сказав Шмигаль.

Прем’єр зауважив, що діалог та дискусія з Міжнародним валютним фондом більшою мірою ведуться навколо бюджету України на наступний рік. І фактично, за словами Шмигаля, про підтримку міжнародних партнерів доводиться домовлятися «з нуля».

«…плани 2024 року в програмі МВФ були іншими, ніж стається в реальності. Тому у 2025 рік сьогодні фактично ми заходимо з нуля. І тому ця місія є такою, скажімо, неординарною, складною», - додав він.

Нагадаємо, Україна готова створити Вищий спеціалізований суд. Це стало відомо за результатами зустрічі з місією МВФ заступниці керівника ОП Ірини Мудрої.

Як раніше передавала «Судово-юридична газета», оптимізація мережі судів є складним і соціально чутливим питанням, зокрема в умовах воєнного стану. Проте її якісне проведення дозволить вирівняти суддівське навантаження по країні. Про це зазначила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

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