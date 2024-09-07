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Україна готова створити Вищий спеціалізований суд, – заступниця керівника ОП Ірина Мудра провела зустріч з місією МВФ

14:36, 7 вересня 2024
Кандидати на посади суддів нового Вищого спецсуду пройдуть перевірку професійної компетентності та доброчесності за участю незалежних експертів з міжнародним досвідом.
Україна готова створити Вищий спеціалізований суд, – заступниця керівника ОП Ірина Мудра провела зустріч з місією МВФ
Джерело фото: president.gov.ua
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Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра та представники місії Міжнародного валютного фонду обговорили ключові реформи, необхідні для п’ятого перегляду програми фінансування EFF. Під час зустрічі основну увагу сторони приділили створенню Вищого спеціалізованого суду для розгляду публічно-правових спорів проти національних державних органів, а також продовженню мандата Громадської ради міжнародних експертів для успішного завершення конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Ірина Мудра запевнила представників місії, що Україна готова створити Вищий спеціалізований суд. Кандидати на посади суддів пройдуть перевірку професійної компетентності та доброчесності за участю незалежних експертів з міжнародним досвідом.

Також на зустрічі обговорили посилення незалежності та ефективності Рахункової палати України для контролю за використанням коштів Державного бюджету.

Сторони домовилися продовжувати активний діалог для реалізації реформ.

Заступниця очільника Офісу Глави держави також зазначила, що Україна налаштована на співпрацю та продовжує виконувати всі зобовʼязання, передбачені Меморандумом із МВФ.

Як раніше передавала «Судово-юридична газета», оптимізація мережі судів є складним і соціально чутливим питанням, зокрема в умовах воєнного стану. Проте її якісне проведення дозволить вирівняти суддівське навантаження по країні. Про це зазначила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

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