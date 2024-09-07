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На Львівщині виявили авто преміального класу, яке ввезли як гуманітарну допомогу

22:29, 7 вересня 2024
Авто планували продати через інтернет-майданчик з продажу вживаних автомобілів.
На Львівщині виявили авто преміального класу, яке ввезли як гуманітарну допомогу
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Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що прикордонники виявили елітне автомобіль Audi Q7 2015 року випуску, який везли в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

«Прямувало авто з Чехії. Отримувачем, відповідно до товаросупровідних документів, був зазначений один з благодійних українських фондів», - повідомили прикордонники.

Махінацію викрили одразу на кордоні. Відповідний запит було направлено на благодійний фонд та повідомлено компетентні органи.

Як з'ясували пізніше працівники Територіального управління БЕБ у Львівській області, авто планували продати через інтернет-майданчик з продажу вживаних автомобілів.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї схеми. Транспортний засіб вилучено.

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