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У Нідерландах відкривається українська школа – як працюватиме

15:50, 7 вересня 2024
Заклад розрахований на дітей віком від 3 до 10 років.
У Нідерландах відкривається українська школа – як працюватиме
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У Нідерландах у місті Маастрихті починає працювати українська суботня школа — освітній центр «Крила». Заклад розрахований на дітей віком від 3 до 10 років. Про це повідомило Посольство України в Королівстві Нідерланди.

Згідно інформації, діти зможуть вивчати українську мову, літературу та історію, а також займатися творчими активностями. Зокрема, малюванням, ліпленням, аплікацією та іншими веселими заняттями, що розвивають уяву і креативність.

Також «Судово-юридична газета» писала, що в Угорщині запрацювала перша школа для українських дітей.

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