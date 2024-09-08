В Україні відкрили Офіс протимінної діяльності – чим займатиметься

Офіс проводитиме інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення з питань мінної безпеки.

Джерело фото: МВС

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій відбулося відкриття Офісу протимінної діяльності.

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, Офіс є координаційним органом ДСНС, який відповідатиме за планування, моніторинг, практичну організацію та координацію виконання завдань з розмінування. Крім того, він здійснюватиме сертифікацію операторів протимінної діяльності та контроль їх якості.

«Протимінна діяльність – один із пріоритетних напрямків на сьогодні, адже через повномасштабне вторгнення агресора Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу», – наголосив Ігор Клименко та додав, що створення Офісу підвищить ефективність функціонування системи управління якістю розмінування та інспектування територій.

У свою чергу голова ДСНС Андрій Даник підкреслив, що Офіс проводитиме інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення з питань мінної безпеки.

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