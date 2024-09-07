У мережі заявили, що робітник ТЦК «накинувся» на жінку – в Одеському обласному ТЦК прокоментували інцидент

Там заявили, що громадянка в емоційному стані вчиняла дії, які перешкоджали роботі РТЦК та СП.

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували відео, яке поширюють у мережі різні телеграм-канали.

Так, як сказано у повідомленні, ситуація, яка і привернула увагу суспільства, сталася біля будівлі збірного пункту міста Одеси.

«Громадянка в емоційному стані вчиняє дії, які перешкоджають роботі РТЦК та СП. Вона свідомо заблокувала ворота збірного пункту, перешкоджаючи в'їзду та виїзду службового транспорту, а також симулювала фізичну недугу, ніяк не реагуючи на зауваження військовослужбовців роти охорони ТЦК», - пишуть у ТЦК та СП.

Зазначається, що військовослужбовці викликали наряд патрульної поліції.

«По приїзду поліції громадянка почала вести себе ще агресивніше, здійснивши напад на транспортний засіб, що виїжджав з території збірного пункту. Водій транспортного засобу, захищаючи службове майно, намагався завадити протиправним діям громадянки. Цей момент і потрапив на відео, яке викривлено та подано в анонімних (сумнівних) телеграм-каналах», - кажуть в Одеському обласному ТЦК та СП.

Також громадянам нагадали, що під час воєнного стану перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України або інших військових формувань може кваліфікуватися за статтею 141-1 Кримінального Кодексу України. Крім того, напад на службовий транспорт може бути розцінений, як посягання на майно Збройних Сил України.

Відтак керівництво ТЦК та СП закликає громадян дотримуватися законодавства і не піддаватися на провокації.

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