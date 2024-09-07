В сети заявили, что работник ТЦК «набросился» на женщину - в Одесском областном ТЦК прокомментировали инцидент

Там заявили, что гражданка в эмоциональном состоянии совершала действия, препятствовавшие работе РТЦК и СП.

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали видео, которое распространяют в сети разные телеграмм-каналы.

Так, как говорится в сообщении, ситуация, которая и привлекла внимание общества, произошла у здания сборного пункта города Одессы.

«Гражданка в эмоциональном состоянии совершает действия, которые препятствуют работе РТЦК и СП. Она сознательно заблокировала ворота сборного пункта, препятствуя въезду и выезду служебного транспорта, а также симулировала физический недуг, никак не реагируя на замечания военнослужащих роты охраны ТЦК», - пишут в ТЦК и СП.

Отмечается, что военнослужащие вызвали наряд патрульной полиции

«По приезду полиции гражданка начала вести себя еще более агрессивно, совершив нападение на выезжающее с территории сборного пункта транспортное средство. Водитель транспортного средства, защищая служебное имущество, пытался помешать противоправным действиям гражданки. Этот момент и попал на видео, которое искажено и подано в анонимных (сомнительных) телеграмм-каналах», - говорят в Одесском областном ТЦК и СП.

Также гражданам напомнили, что во время военного положения препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины или других военных формирований может квалифицироваться по статье 141-1 Уголовного Кодекса Украины. Кроме того, нападение на служебный транспорт может быть расценено как посягательство на имущество Вооруженных Сил Украины.

Следовательно, руководство ТЦК и СП призывает граждан соблюдать законодательство и не поддаваться на провокации.

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