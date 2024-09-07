Корабль Boeing Starliner вернулся на Землю, но без астронавтов

Астронавты вернутся на Землю на корабле SpaceX в феврале 2025 года.

Источник фото: REUTERS/Joe Skipper

Космический корабль Boeing Starliner успешно приземлился в пустыне Нью-Мексико вечером в пятницу, 6 сентября, завершив трехмесячную испытательную миссию, однако без астронавтов. Об этом сообщает Reuters.

Астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс, отправившиеся в тестовую миссию Starliner на Международную космическую станцию ​​в июне, остались на МКС.

Планировалось, что они вернутся на Землю уже через 8 дней, однако во время миссии возникли технические проблемы, так что Уилмор и Уильямс, как предполагается, вернутся на Землю на корабле SpaceX в феврале 2025 года.

На борту МКС находятся еще семь астронавтов, прибывших в разное время на других космических кораблях. Астронавты NASA и дальше будут проводить научные эксперименты вместе с другими членами экипажа.

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