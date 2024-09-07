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Корабель Boeing Starliner повернувся на Землю, але без астронавтів

16:32, 7 вересня 2024
Астронавти повернуться на Землю на кораблі SpaceX у лютому 2025 року.
Корабель Boeing Starliner повернувся на Землю, але без астронавтів
Джерело фото: REUTERS/Joe Skipper
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Космічний корабель Boeing Starliner успішно приземлився в пустелі Нью-Мексико ввечері в п’ятницю, 6 вересня, завершивши тримісячну випробувальну місію, однак без астронавтів. Про це повідомляє Reuters.

Астронавти NASA Бутч Вілмор і Суні Вільямс, які вирушили у тестову місію Starliner на Міжнародну космічну станцію у червні, залишилися на МКС.

Планувалося, що вони повернуться на Землю вже через 8 днів, однак під час місії виникли технічні проблеми, тож Вілмор і Вільямс, як передбачається, повернуться на Землю на кораблі SpaceX у лютому 2025 року.

На борту МКС перебувають ще семеро астронавтів, які прибули в різний час на інших космічних кораблях. Астронавти NASA і далі проводитимуть наукові експерименти разом з іншими членами екіпажу.

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