Опубліковано закон про ратифікацію фінансової угоди «Програма відновлення України ІІІ»

Закон передбачає, що кошти інвестиційного банку спрямують на відновлення та модернізацію основних соціальних послуг у низці сферах.

Фото: detector.media

7 вересня в офіційному друкованому виданні Верховної Ради України – газеті Голос України було опубліковано Закон України про ратифікацію Фінансової угоди «Програма відновлення України ІІІ» між Україною та Європейським інвестиційним банком 3905-IX (законопроект 0283).

Закон передбачає, що кошти інвестиційного банку спрямують на відновлення та модернізацію основних соціальних послуг у таких сферах:

- житло для ВПО;

- освіта та охорона здоров’я;

- соціальний захист;

- відновлення та модернізація критичної інфраструктури

- на територіях, які зазнали значних руйнувань та у регіонах, які прийняли найбільшу кількість ВПО.

Закон набирає чинності «з дати, станом на яку Європейський інвестиційний банк письмово підтвердив отримання ним свідчення того, що цей Закон, яким ратифікується ця Угода, і сама Угода набрала чинності».

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