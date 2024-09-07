Будуть руйнівні наслідки — МЗС відреагувало на можливу передачу росії ракет з Ірану

На тлі повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет росії міністерство закордонних справ України закликало світових лідерів посилити тиск на Москву та Тегеран. Відповідна заява була опублікована на сайті дипломатичного відомства.
У МЗС заявили, що занепокоєні повідомленнями у ЗМІ щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет росії.
«Вкотре закликаємо керівництво Ісламської Республіки Іран утриматись від передачі Росії, яка згідно Статуту ООН та норм міжнародного права є державою-агресором, будь-яких видів озброєння та військової техніки», - йдеться у заяві.
Понад два роки Україна щоденно потерпає від російських обстрілів, зокрема і дронами іранського виробництва. МЗС наголошує, що поглиблення військово-технічної співпраці росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу.
«Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки», - заявили в МЗС.
«Іран має повністю та остаточно припинити надання зброї росії, аби діями, а не словами довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті.
Застерігаємо офіційний Тегеран, що у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до російської федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин», - підкреслює міністерство.
Додамо, в адміністрації президента США Джо Байдена зробили заяву щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет росії,
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