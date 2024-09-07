Практика судів
  1. В Україні

Будуть руйнівні наслідки — МЗС відреагувало на можливу передачу росії ракет з Ірану

13:22, 7 вересня 2024
Україна звернулася до Ірану на тлі можливої передачі балістичних ракет росії.
Будуть руйнівні наслідки — МЗС відреагувало на можливу передачу росії ракет з Ірану
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На тлі повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет росії міністерство закордонних справ України закликало світових лідерів посилити тиск на Москву та Тегеран. Відповідна заява була опублікована на сайті дипломатичного відомства.

У МЗС заявили, що занепокоєні повідомленнями у ЗМІ щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет росії.

«Вкотре закликаємо керівництво Ісламської Республіки Іран утриматись від передачі Росії, яка згідно Статуту ООН та норм міжнародного права є державою-агресором, будь-яких видів озброєння та військової техніки», - йдеться у заяві.

Понад два роки Україна щоденно потерпає від російських обстрілів, зокрема і дронами іранського виробництва. МЗС наголошує, що поглиблення військово-технічної співпраці росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу.

«Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки», - заявили в МЗС.

«Іран має повністю та остаточно  припинити надання зброї росії, аби діями, а не словами довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті.

Застерігаємо офіційний Тегеран, що у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до російської федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин», - підкреслює міністерство.

Додамо, в адміністрації президента США Джо Байдена зробили заяву щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет росії,

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Національний банк наділений широким колом повноважень у сфері фінмоніторингу – позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився стосовно важливості ролі НБУ у забезпеченні стабільності фінансової системи.

Суд є бюджетною установою, проте не є підконтрольним об`єктом органів державної контрольно-ревізійної служби – Верховний Суд

Верховний Суд раніше вказав, що Держфінінспекція не мала права проводити ревізії в судах, втім, її правонаступник – Держаудитслужба – вважає інакше.

Верховна Рада збирається схвалити законопроект про відновлення публічної влади у Криму

Кабмін пропонує врегулювати утворення військових адміністрацій АРК, Севастопольської міської, районних, населених пунктів та призначення їх керівників.

Суддя та адвокат посварилися в судовому процесі через ордер старого зразку: черговий конфлікт в залі судових засідань

Адвокат зміг добитися відводу судді, але суддя повідомила до ВРП про втручання у здійснення правосуддя та звинуватила адвоката у шахрайстві.

Зміни до Кодексу суддівської етики: цензура для суддів, контроль за поведінкою у соцмережах та дозвіл на використання штучного інтелекту

Робота над оновленням Кодексу суддівської етики завершена, тепер зміни у Кодекс повинен затвердити З’їзд суддів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду