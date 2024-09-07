Будут разрушительные последствия — МИД отреагировал на возможную передачу россии ракет из Ирана.

Украина обратилась к Ирану на фоне возможной передачи баллистических ракет россии.

На фоне сообщений о возможной передаче Ираном баллистических ракет россии министерство иностранных дел Украины призвало мировых лидеров усилить давление на Москву и Тегеран. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

В МИД заявили, что обеспокоены сообщениями в СМИ о возможной передаче Ираном баллистических ракет россии.

«В очередной раз призываем руководство Исламской Республики Иран воздержаться от передачи россии, которая, согласно Уставу ООН и норм международного права, является государством-агрессором, любых видов вооружения и военной техники», - говорится в заявлении.

Более двух лет Украина ежедневно страдает от российских обстрелов, в том числе и дронами иранского производства. МИД отмечает, что углубление военно-технического сотрудничества россии и Ирана несет серьезные угрозы безопасности не только для Украины, но и для всей Европы, Ближнего Востока и мира.

«Призываем мировое сообщество усилить давление на Тегеран и Москву ради защиты международного мира и безопасности», - заявили в МИД.

«Иран должен полностью и окончательно прекратить предоставление оружия россии, чтобы действиями, а не словами доказать искренность заявлений своего политического руководства о непричастности к подкормке российской военной машины смерти.

Предостерегаем официальный Тегеран, что в случае подтверждения факта передачи Ираном баллистических ракет в российскую федерацию это будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских двусторонних отношений», - подчеркивает министерство.

Добавим, в администрации президента США Джо Байдена сделали заявление о возможной передаче Ираном баллистических ракет россии.

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