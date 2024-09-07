Практика судов
  1. Общество

Пожар в Чернобыльской зоне - ученые смоделировали движение загрязненного воздуха

13:58, 7 сентября 2024
Загрязненный воздух будет двигаться к границе с Беларусью.
Пожар в Чернобыльской зоне - ученые смоделировали движение загрязненного воздуха
Фото: suspilne.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности сообщил, что жаркая погода и отсутствие дождей привели к распространению очагов возгорания в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения.

По оперативной информации ГУ ГСЧС Украины в Киевской области в Чернобыльской зоне наблюдается горение на площади ориентировочно 550 га.

В этой связи специалисты центра по ядерной и радиационной безопасности осуществили прогнозную оценку траекторий движения воздушных масс и моделирование атмосферной дисперсии.

«Согласно метеорологическому прогнозу за 06.09.2024, при условии продолжения горения в ячейках, указанных на глобальной карте лесных пожаров NASA FIRMS, по состоянию на 16:00 06 сентября, в течение 3-х ближайших дней воздушные массы пройдут через север Житомирской области и вдоль северных границ Украины с Беларусью с последующим движением по территории юга Беларуси. Осадков вдоль траекторий не ожидается», – заявили в центре.

Отмечается, что по его результатам моделирования, превышение допустимых концентраций Cs-137 и Sr-90 в воздухе вне зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения для населения не ожидается.

Ранее сообщалось, что в Киеве была демонтирована часть датчиков мониторинга качества воздуха.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты подали проект о мерах безопасности, которым предлагают запретить выгуливать собак на территории школ

Также устанавливается, что доступ лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, на территорию школы осуществляется с разрешения исключительно руководителя школы.

Кабмин внес изменения в порядок выплаты денежного довольствия работникам Бюро экономической безопасности

Порядок выплаты денежного довольствия лицам, имеющим специальные звания БЭБ, будет определять директор БЭБ.

Национальный банк наделен широким кругом полномочий в сфере финмониторинга – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался о важности роли НБУ в обеспечении стабильности финансовой системы.

Суд является бюджетным учреждением, но не является подконтрольным объектом органов государственной контрольно-ревизионной службы – Верховный Суд

Верховный Суд ранее указал, что Госфининспекция не имела права проводить ревизии в судах, впрочем, ее правопреемник – Госаудитслужба – считает иначе.

Верховная Рада намерена одобрить законопроект о возобновлении публичной власти в Крыму

Кабмин предлагает урегулировать образование военных администраций АРК, Севастопольской городской, районных, населенных пунктов и назначения их руководителей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду