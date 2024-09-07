Пожар в Чернобыльской зоне - ученые смоделировали движение загрязненного воздуха

Загрязненный воздух будет двигаться к границе с Беларусью.

Фото: suspilne.media

Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности сообщил, что жаркая погода и отсутствие дождей привели к распространению очагов возгорания в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения.

По оперативной информации ГУ ГСЧС Украины в Киевской области в Чернобыльской зоне наблюдается горение на площади ориентировочно 550 га.

В этой связи специалисты центра по ядерной и радиационной безопасности осуществили прогнозную оценку траекторий движения воздушных масс и моделирование атмосферной дисперсии.

«Согласно метеорологическому прогнозу за 06.09.2024, при условии продолжения горения в ячейках, указанных на глобальной карте лесных пожаров NASA FIRMS, по состоянию на 16:00 06 сентября, в течение 3-х ближайших дней воздушные массы пройдут через север Житомирской области и вдоль северных границ Украины с Беларусью с последующим движением по территории юга Беларуси. Осадков вдоль траекторий не ожидается», – заявили в центре.

Отмечается, что по его результатам моделирования, превышение допустимых концентраций Cs-137 и Sr-90 в воздухе вне зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения для населения не ожидается.

Ранее сообщалось, что в Киеве была демонтирована часть датчиков мониторинга качества воздуха.

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