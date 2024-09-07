В Киеве суд наказал женщину, которая издевалась над 74-летней матерью

Женщина угрожала матери физической расправой.

В Киеве суд объявил приговор женщине за издевательство над 74-летней матерью. Дочь злоупотребляла спиртными напитками, после чего совершала ссоры с пожилой женщиной и угрожала ей физической расправой.

Как сообщила столичная полиция, правоохранители привлекали 51-летнюю обидчицу к административной ответственности в порядке статьи 173-2 Кодекса Украины об административных нарушениях.

«Несмотря на вынесенные срочные запретительные предписания, административные протоколы и проведенную профилактическую работу, поведение и действия женщины не изменились, поэтому следователи начали уголовное производство по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины - домашнее насилие», - заявили в полиции.

Приговором Дарницкого районного суда нарушительница признана виновной в совершении уголовного правонарушения и назначена наказание в виде трех лет пробационного надзора. Кроме того, фигурантке в течение месяца запрещено находиться по месту жительства с матерью и за это время она должна пройти коррекционную программу для обидчиков.

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