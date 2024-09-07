Что будет с деньгами для Украины, которые могут «сгореть» в сентябре — ответ Пентагона

В Пентагоне заявили, что доступные деньги для помощи Украине планируют использовать любым возможным способом.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что ведомство планирует использовать доступные деньги для помощи Украине любым возможным способом. Даже после окончания бюджетного года в сентябре. Об этом она сказала на брифинге 6 сентября, пишет «Голос Америки».

«Как вы знаете, мы очень упорно работали с Конгрессом, чтобы получить эту дополнительную сумму и распределить эти деньги для Украины в пакетах PDA и USAI», - сказала спикер.

При этом Сингх не стала уточнять, что будет с остатками средств для Украины, но подчеркнула, что США почти еженедельно объявляют пакеты помощи Украине.

«Мы продолжаем делать это на постоянной основе. Я не сомневаюсь, что мы собираемся использовать все, что у нас есть, чтобы обеспечить в дальнейшем предоставление Украине всего, что ей нужно как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе», - заявила представительница Пентагона, добавив, что деньги планируют использовать любым возможным способом.

Ранее сообщалось, что администрация президента Джо Байдена пытается сберечь остаточные деньги для Украины.

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