В КГГА не могут определиться, фейк или нет письмо Департамента о немедленном формировании запасов воды из-за отравления воды в водоемах Сумщины

Следует заметить, что раньше на Сумщине, а затем и на Черниговщине произошел массовый мор рыбы, но городские власти Киева пока не говорят, может ли это случиться в Киеве.

Фото: 24tv.ua

Как известно, загрязненная вода из Десны может достичь Деснянского водозабора Киева ориентировочно 10-12 сентября. Такой прогноз сделал украинский гидрометцентр.

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко сообщила, что ситуация на реках Десна и Сейм находится под постоянным контролем. Об этом она сообщила в комментарии Liga.life.

Как показали пробы воды из рек Сейм и Десна, отобранных 4 сентября, зафиксировано загрязнение органического характера.

Позже издание «ТСН» опубликовало письмо Департамента здравоохранения КГГА, в котором руководителям здравоохранительных учреждений столицы порекомендовали «запасться водой на 5 дней».

Интересно, что КГГА не стало опровергать подлинность письма директора Департамента здравоохранения Людмилы Гинзбург, в котором говорится о поручении срочного произвести обновление и запас питьевой и технической воды на 5 суток для предприятий здравоохранения Киева.

«У нас нет информации – настоящее письмо или не настоящий. Возможности проверить по системе делопроизводства тоже пока нет», - сообщили ТСН в КГГА.

В распоряжении «Судебно-юридической газеты» также оказалось соответствующее письмо Департамента КГГА, содержащее печать, подпись, на него наложен электронный КЭП, то есть, он имеет все необходимые реквизиты. Таким образом, ни городские власти, ни министерства не могут четко прояснить, действительно ли есть риски для населения столицы ввиду отравления воды на Сумщине, следует ли гражданам принять меры безопасности, например, не пить воду из-под крана и не купаться в водоемах Киева.

Какое сейчас качество воды на Киевщине, Сумщине и на Черниговщине

Киевская область. Эксперты сообщают, что в местах водозаборов Киева и Броваров есть незначительное превышение норматива по показателю химического потребления кислорода (ХСК), а также повышенное содержание железа общего и марганца, показатели биогенного и химического загрязнения в пределах нормы. Риски для водозабора отсутствуют.

Сумская область. Специалисты фиксируют улучшение качества воды. Результаты измерений свидетельствуют о незначительном росте растворенного в воде кислорода, однако его значение все еще ниже нормы. ХСК продолжает снижаться и находится в пределах, превышающих норму в 1,3-2,0 раза. Содержание аммонийного азота находится в пределах нормы, за сутки произошло незначительное снижение. Остальные характеристики остаются в пределах установленных норм.

Черниговская область. Также происходит небольшое улучшение качества воды в речке Сейм. Эксперты фиксируют постепенное увеличение содержания растворенного в воде кислорода. Показатель ХСК превышает норму в 2,3-3,3 раза. Содержание аммонийного азота не превышает нормативные значения. Содержание железа общего в воде превышает допустимые нормы в 3,4 раза.

В настоящее время идет процесс перемещения загрязнения по руслу Десна, об этом свидетельствуют результаты проб качества воды. Высокие значения показателей фиксируются в селах Макошино и Максаки.

Местные власти запретили использование речной воды для хозяйственных нужд и поения скота, а также сбор и продажу погибшей рыбы.

Оценки вреда окружающей среде и последствия в долгосрочной перспективе

Вред биоресурсам составляет:

12,15 тонны погибшей рыбы в Сумской области,

10,7 тонны в Черниговской области.

Ранее в КГГА объяснили, как будут действовать, если загрязненная вода из Десны дойдет до Киева.

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