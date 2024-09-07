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В КМДА не можуть визначитися, фейк чи ні лист Департаменту про негайне формування запасів води через отруєння води у водоймах Сумщини

12:10, 7 вересня 2024
Слід зауважити, що раніше на Сумщині, а потім й на Чернігівщині трапився масовий мор риби, але міська влада Києва поки не каже, чи може це трапитися у Києві.
В КМДА не можуть визначитися, фейк чи ні лист Департаменту про негайне формування запасів води через отруєння води у водоймах Сумщини
Фото: 24tv.ua
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Як відомо, забруднена вода з Десни може досягти Деснянського водозабору Києва орієнтовно 10-12 вересня. Такий прогноз зробив Український гідрометцентр.

Заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко повідомила, ситуація на річках Десна та Сейм перебуває під постійним контролем. Про це вона сказала у коментарі Liga.life.

Як показали проби води з річок Сейм та Десна, відібраних 4 вересня, зафіксоване забруднення органічного характеру.

Згодом видання «ТСН» опублікувало лист Департаменту охорони здоров'я КМДА, у якому керівникам закладів охорони здоров’я столиці порекомендували «запастися водою на 5 днів».

Цікаво, що КМДА не стало спростовувати справжність листа директорки Департаменту охорони здоров’я Людмили Гінзбург, у якому йдеться про доручення термінового зробити оновлення та запас питної та технічної води на 5 діб для підприємств охорони здоров’я Києва.

«У нас немає інформації – справжній лист чи не справжній. Можливості перевірити по системі діловодства, теж наразі немає», - повідомили ТСН.ua в КМДА.

В розпорядженні «Судово-юридичної газети» також опинився відповідний лист Департаменту КМДА, який містить печатку, підпис, на нього накладено електронний КЕП, тобто, він має всі необхідні реквізити. Таким чином, наразі ані міська влада, ані міністерства не можуть чітко прояснити, чи дійсно є ризики для населення столиці з огляду на отруєння води на Сумщині, чи слід громадянам вжити безпекових заходів, наприклад, не пити воду з-під крану та не купатися в водоймах Києва.

Яка наразі якість води на Київщині, Сумщині та на Чернігівщині

Київська область. Експерти повідомляють, що у місцях водозаборів міст Києва та Бровари є незначне перевищення нормативу за показником хімічного споживання кисню (ХСК), а також підвищений вміст заліза загального та марганцю, показники біогенного та хімічного забруднення в межах норми. Ризики для здійснення водозабору відсутні.

Сумська область. Фахівці фіксують покращення якості води. Результати вимірювань свідчать про незначне зростання розчиненого у воді кисню, проте його значення все ще нижче норми. ХСК продовжує знижуватися та перебуває в межах, що перевищують норму у 1,3-2,0 раза. Вміст азоту амонійного в межах норми, за добу відбулося незначне зниження. Решта показників залишаються в межах встановлених норм.

Чернігівська область. Також відбувається невелике поліпшення якості води в річці Сейм. Експерти фіксують поступове збільшення вмісту розчиненого у воді кисню. Показник ХСК перевищує норму у 2,3-3,3 раза. Вміст азоту амонійного не перевищує нормативні значення. Вміст заліза загального у воді перевищує допустимі норми до 3,4 раза.

Наразі триває процес переміщення забруднення по руслу Десна, про це свідчать результати проб якості води. Найвищі значення показників фіксуються в селах Макошине та Максаки.

Місцева влада заборонила використання річкової води для господарських потреб та напування худоби, а також збір та продаж загиблої риби.

Оцінки шкоди довкіллю та наслідки в довгостроковій перспективі

Шкода біоресурсам становить:

12,15 тонни загиблої риби на Сумщині,

10,7 тонни на Чернігівщині.

Раніше у КМДА пояснили, як діятимуть, якщо забруднена вода з Десни дійде до Києва.

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