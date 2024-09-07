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В Киеве наказали курьера на велосипеде, который проехал перекресток на красный сигнал светофора — видео

12:46, 7 сентября 2024
В столице привлекли к ответственности велосипедиста, нарушившего ПДД.
В Киеве наказали курьера на велосипеде, который проехал перекресток на красный сигнал светофора — видео
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В Киеве на проспекте Голосеевском наказали курьера одной из служб доставки, который на велосипеде проехал перекресток на красный сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители остановили нарушителя и вынесли на гражданина постановление по ч. 2 ст. 127 (Нарушение ПДД велосипедистами) КУоАП и провели с ним профилактическую беседу по недопущению нарушений в дальнейшем.

В полиции напомнили, что согласно п. 6.7 ПДД Украины велосипедисты должны выполнять требования правила дорожного движения, касающиеся водителей или пешеходов.

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