У Києві покарали кур’єра на велосипеді, який проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора — відео

У столиці притягнули до відповідальності велосипедиста, який порушив ПДР.

У Києві на проспекті Голосіївському покарали кур’єра однієї з служб доставки, який на велосипеді проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили порушника та винесли на громадянина постанову за ч. 2 ст. 127 (Порушення ПДР велосипедистами) КУпАП та провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення порушень надалі.

У поліції нагадали, що згідно з п. 6.7 ПДР України, велосипедисти повинні виконувати вимоги правила дорожнього руху, що стосуються водіїв або пішоходів.

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