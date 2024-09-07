На Волині затримали двох чоловіків, які намагались незаконно потрапити за кордон

Відносно обох затриманих прикордонники склали адміністративні документи.

Фото: dpsu.gov.ua

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон повідомило, що 6 вересня прикордонники Волинського загону припинили дві спроби незаконного перетину державного рубежу.

42-річного жителя Київщини, в результаті тривалого пошуку, виявив прикордонний наряд відділу «Рівне». Під час руху чоловік попав у об'єктив камери. Прикордонники одразу вирушили на цей напрямок шукати ймовірного порушника, який крізь лісові хащі йшов у бік держрубежу.

«Через кілька годин наряд затримав горе-мандрівника за кілька метрів до українсько-польської межі», - заявили прикордонники.

Ще одного відчайдуха, котрий планував незаконно потрапити за кордон, затримали учора на Ратнівщині. Прикордонники завчасно отримали інформацію про можливе правопорушення та розпочали пошук невідомої особи.

«Виявивши зловмисника, охоронці держрубежу з'ясували, що порушником є мешканець Полтавщини 1980 року народження. Чоловік зізнався, що мав намір нелегально дістатися сусідньої держави», - повідомили у відомстві.

Відносно обох затриманих прикордонники склали адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Міру покарання визначить суд.

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