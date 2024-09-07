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На Волыни задержали двух мужчин, которые пытались незаконно попасть за границу

12:28, 7 сентября 2024
В отношении обоих задержанных пограничники составили административные документы.
На Волыни задержали двух мужчин, которые пытались незаконно попасть за границу
Фото: dpsu.gov.ua
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Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница сообщило, что 6 сентября пограничники Волынского отряда пресекли две попытки незаконного пересечения государственного рубежа.

42-летнего жителя Киевщины, в результате длительного поиска, обнаружил пограничный наряд отдела «Ровно». При движении мужчина попал в объектив камеры. Пограничники сразу отправились на это направление искать предполагаемого нарушителя, который через лесные чащи шел в сторону госрубежа.

«Через несколько часов наряд задержал горе-путешественника за несколько метров до украино-польской границы», - заявили пограничники.

Еще один мужчина, который планировал незаконно попасть за границу, задержан вчера на Ратновщине. Пограничники заранее получили информацию о возможном правонарушении и приступили к поиску неизвестного лица.

«Обнаружив злоумышленника, охранники госграницы выяснили, что нарушителем является житель Полтавщины 1980 года рождения. Мужчина признался, что намеревался нелегально добраться до соседнего государства», - сообщили в ведомстве.

В отношении обоих задержанных пограничники составили административные документы по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Степень наказания определит суд.

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