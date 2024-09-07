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В Германии еж парализовал работу аэродрома

13:40, 7 сентября 2024
Летчики и диспетчер пол часа пытались прогнать ежа с аэродрома.
В Германии еж парализовал работу аэродрома
Bild.
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В Германии небольшой аэродром Арнштадт-Алькерслебен в Тюрингии, где могут приземляться самолеты массой до 5700 кг, был парализован из-за ежа, который вышел на взлетно-посадочную полосу, передает Bild.

Отмечается, что инцидент произошел в конце августа. Легкий одномоторный самолет B&F Fk9 должен был вылететь оттуда на авиационный фестиваль в Гессене. За штурвалом находились двое пилотов, прогноз погоды был благоприятный. Однако взлет отложили из-за ежа.

«Он был занят поисками еды посреди взлетно-посадочной полосы и не хотел освобождать место для нашего самолета», — рассказал 75-летний пилот Эккехард Дирбах.

Летчики и диспетчер стали прогонять ежа с асфальта в траву, но тот не хотел уходить. Лишь через полчаса его удалось выдворить.

 «Он сделал это, но медленно и крайне неохотно», — отметил Дирбах.

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