Перекрыл реку, чтобы поливать бахчу — в Одесской области будут судить фермера

Фермер самовольно углубил русло реки Анчокрак и выстроил на ней дамбу.

В Одесской области житель Тарутинской ОТГ перекрыл реку дамбу, чтобы поливать свою бахчу, и теперь предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

В начале июня этого года 51-летний житель одного из населенных пунктов Тарутинской ОТГ самовольно углубил русло реки Анчокрак и построил на ней дамбу, перекрыв поток. Мужчина сделал это для того, чтобы мелководная река стала глубже, и ему удобно было поливать бахчевые культуры, которые были посаженные на земельном участке, расположенном рядом.

После перекрытия и расчистки русла реки он отвел от водоема к своему земельному участку трубу, спрятав ее под землей.

За это преступление правонарушителю грозит до трех лет ограничение свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Обвинительный акт по части 1 статьи 239-2 Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.