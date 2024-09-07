Практика судов
  1. В Украине

Перекрыл реку, чтобы поливать бахчу — в Одесской области будут судить фермера

11:52, 7 сентября 2024
Фермер самовольно углубил русло реки Анчокрак и выстроил на ней дамбу.
Перекрыл реку, чтобы поливать бахчу — в Одесской области будут судить фермера
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области житель Тарутинской ОТГ перекрыл реку дамбу, чтобы поливать свою бахчу, и теперь предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

В начале июня этого года 51-летний житель одного из населенных пунктов Тарутинской ОТГ самовольно углубил русло реки Анчокрак и построил на ней дамбу, перекрыв поток. Мужчина сделал это для того, чтобы мелководная река стала глубже, и ему удобно было поливать бахчевые культуры, которые были посаженные на земельном участке, расположенном рядом.

После перекрытия и расчистки русла реки он отвел от водоема к своему земельному участку трубу, спрятав ее под землей.

За это преступление правонарушителю грозит до трех лет ограничение свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Обвинительный акт по части 1 статьи 239-2 Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Национальный банк наделен широким кругом полномочий в сфере финмониторинга – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался о важности роли НБУ в обеспечении стабильности финансовой системы.

Суд является бюджетным учреждением, но не является подконтрольным объектом органов государственной контрольно-ревизионной службы – Верховный Суд

Верховный Суд ранее указал, что Госфининспекция не имела права проводить ревизии в судах, впрочем, ее правопреемник – Госаудитслужба – считает иначе.

Верховная Рада намерена одобрить законопроект о возобновлении публичной власти в Крыму

Кабмин предлагает урегулировать образование военных администраций АРК, Севастопольской городской, районных, населенных пунктов и назначения их руководителей.

Судья и адвокат поссорились в судебном процессе из-за ордера старого образца: очередной конфликт в зале судебных заседаний

Адвокат смог добиться отвода судьи, но судья сообщила ВСП о вмешательстве в осуществление правосудия и обвинила адвоката в мошенничестве.

Изменения в Кодекс судейской этики: цензура для судей, контроль над поведением в соцсетях и разрешение на использование искусственного интеллекта

Работа по обновлению Кодекса судейской этики завершена, теперь изменения в Кодексе должен утвердить Съезд судей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду