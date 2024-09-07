Украинские дроны могут поражать военные объекты рф на расстоянии до 1800 км, — Кирилл Буданов

Кирилл Буданов отметил, что военные аэродромы, являющиеся источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, вздрагивают от воздушных атак ВСУ.

Фото: pravda.com

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что украинские дроны могут поражать объекты в россии на расстоянии до 1800 км. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

7 сентября Буданов поздравил военнослужащих с Днем военной разведки. Он отметил, что своими действиями разведчики доказали, что Черное море не принадлежит россии.

Руководитель ГУР также отметил, что беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают специалисты, в том числе представители Главного управления разведки, уже позволяют поражать военные объекты врага на расстоянии до 1800 км.

«Военные аэродромы, являющиеся источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, вздрагивают от воздушных атак. Вся инфраструктура россии, работающая на войну, терпит и будет нести потери. Ведь вместо того, чтобы защищать свое, россия выбрала ложный путь неспровоцированной войны и нападения на земли суверенного государства», - добавил он.

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