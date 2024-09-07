Українські дрони можуть вражати військові об’єкти рф на відстані до 1800 км, — Кирило Буданов

Кирило Буданов зазначив, що військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак ЗСУ.

Фото: pravda.com

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирил Буданов повідомив, що українські дрони можуть вражати об'єкти в росії на відстані до 1800 км. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

7 вересня Буданов привітав військовослужбовців з Днем воєнної розвідки. Він зазначив, що своїми діями розвідники довели, що Чорне море не належить росії.

Керівник ГУР також наголосив, що безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють фахівці, зокрема і представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти ворога на відстані до 1800 км.

«Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак. Вся інфраструктура росії, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат. Адже замість захищати своє, росія обрала хибний шлях неспровокованої війни і нападу на землі суверенної держави», - додав він.

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