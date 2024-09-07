Перекрив річку, щоб поливати баштан — на Одещині судитимуть фермера

Фермер самовільно поглибив русло річки Анчокрак та збудував на ній дамбу.

На Одещині житель Тарутинської ОТГ перекрив річку греблею, щоб поливати свій баштан, і тепер постане перед судом. Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеській області.

На початку червня цього року 51-річний мешканець одного з населених пунктів Тарутинської ОТГ самовільно поглибив русло річки Анчокрак та збудував на ній дамбу, перекривши потік. Чоловік зробив це для того, щоб мілководна річка стала глибшою, і йому зручно було поливати баштанні культури, висаджені на земельній ділянці, розташованій поруч.

Після перекриття та розчищення русла річки він відвів від водоймища до своєї земельної ділянки трубу, сховавши її під землею.

За цей злочин правопорушнику загрожує до трьох років обмеження волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк. Обвинувальний акт за частиною 1 статті 239-2 Кримінального кодексу України скеровано до суду.

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