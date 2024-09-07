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У Німеччині їжак паралізував роботу аеродрому

13:40, 7 вересня 2024
Пілоти та диспетчер півгодини намагалися прогнати їжака з аеродрому.
У Німеччині їжак паралізував роботу аеродрому
Фото: Bild
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У Німеччині невеликий аеродром Арнштадт-Алькерслебен у Тюрінгії, де можуть приземлятися літаки масою до 5700 кг, був паралізований через їжака, який вийшов на злітно-посадкову смугу, передає Bild.

Зазначається, що інцидент стався наприкінці серпня. Легкий одномоторний літак B&F Fk9 мав вилетіти звідти на авіаційний фестиваль у Гессені. За штурвалом перебували двоє пілотів, прогноз погоди був сприятливий. Проте зліт відклали через їжака.

«Він був зайнятий пошуками їжі посеред злітно-посадкової смуги і не хотів звільняти місце для нашого літака», - розповів 75-річний пілот Еккехард Дірбах.

Льотчики та диспетчер почали проганяти їжака з асфальту в траву, але той не хотів йти. Лише за півгодини його вдалося вигнати.

«Він зробив це, але повільно і вкрай неохоче», - зазначив Дірбах.

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