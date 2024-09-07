У Німеччині їжак паралізував роботу аеродрому

Пілоти та диспетчер півгодини намагалися прогнати їжака з аеродрому.

Фото: Bild

У Німеччині невеликий аеродром Арнштадт-Алькерслебен у Тюрінгії, де можуть приземлятися літаки масою до 5700 кг, був паралізований через їжака, який вийшов на злітно-посадкову смугу, передає Bild.

Зазначається, що інцидент стався наприкінці серпня. Легкий одномоторний літак B&F Fk9 мав вилетіти звідти на авіаційний фестиваль у Гессені. За штурвалом перебували двоє пілотів, прогноз погоди був сприятливий. Проте зліт відклали через їжака.

«Він був зайнятий пошуками їжі посеред злітно-посадкової смуги і не хотів звільняти місце для нашого літака», - розповів 75-річний пілот Еккехард Дірбах.

Льотчики та диспетчер почали проганяти їжака з асфальту в траву, але той не хотів йти. Лише за півгодини його вдалося вигнати.

«Він зробив це, але повільно і вкрай неохоче», - зазначив Дірбах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.