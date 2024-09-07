Практика судів
  1. У світі

Що буде з грошима для України, які можуть «згоріти» у вересні — відповідь Пентагона

13:04, 7 вересня 2024
У Пентагоні заявили, що доступні гроші для допомоги Україні планують використати в будь-який можливий спосіб.
Що буде з грошима для України, які можуть «згоріти» у вересні — відповідь Пентагона
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що відомство планує використати доступні гроші для допомоги Україні в будь-який можливий спосіб. Навіть після закінчення бюджетного року у вересні. Про це вона сказала під час брифінгу 6 вересня, пише «Голос Америки».

 «Як ви знаєте, ми дуже наполегливо працювали з Конгресом, щоб отримати цю додаткову суму та розподілити ці гроші для України у пакетах PDA та USAI», - сказала речниця.

При цьому Сінгх не стала уточнювати, що буде з залишками коштів для України, але наголосила, що США «майже щотижня» оголошують пакети допомоги Україні.

«Ми продовжуємо робити це на постійній основі. Я не сумніваюся, що ми збираємося використати все, що в нас є, щоб забезпечити надалі надання Україні всього, що їй потрібно, як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі», - заявила представниця Пентагону, додавши, що гроші планують використати в будь-який можливий спосіб.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента Джо Байдена намагається зберегти залишкові гроші для України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Національний банк наділений широким колом повноважень у сфері фінмоніторингу – позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився стосовно важливості ролі НБУ у забезпеченні стабільності фінансової системи.

Суд є бюджетною установою, проте не є підконтрольним об`єктом органів державної контрольно-ревізійної служби – Верховний Суд

Верховний Суд раніше вказав, що Держфінінспекція не мала права проводити ревізії в судах, втім, її правонаступник – Держаудитслужба – вважає інакше.

Верховна Рада збирається схвалити законопроект про відновлення публічної влади у Криму

Кабмін пропонує врегулювати утворення військових адміністрацій АРК, Севастопольської міської, районних, населених пунктів та призначення їх керівників.

Суддя та адвокат посварилися в судовому процесі через ордер старого зразку: черговий конфлікт в залі судових засідань

Адвокат зміг добитися відводу судді, але суддя повідомила до ВРП про втручання у здійснення правосуддя та звинуватила адвоката у шахрайстві.

Зміни до Кодексу суддівської етики: цензура для суддів, контроль за поведінкою у соцмережах та дозвіл на використання штучного інтелекту

Робота над оновленням Кодексу суддівської етики завершена, тепер зміни у Кодекс повинен затвердити З’їзд суддів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду