Що буде з грошима для України, які можуть «згоріти» у вересні — відповідь Пентагона

У Пентагоні заявили, що доступні гроші для допомоги Україні планують використати в будь-який можливий спосіб.

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що відомство планує використати доступні гроші для допомоги Україні в будь-який можливий спосіб. Навіть після закінчення бюджетного року у вересні. Про це вона сказала під час брифінгу 6 вересня, пише «Голос Америки».

«Як ви знаєте, ми дуже наполегливо працювали з Конгресом, щоб отримати цю додаткову суму та розподілити ці гроші для України у пакетах PDA та USAI», - сказала речниця.

При цьому Сінгх не стала уточнювати, що буде з залишками коштів для України, але наголосила, що США «майже щотижня» оголошують пакети допомоги Україні.

«Ми продовжуємо робити це на постійній основі. Я не сумніваюся, що ми збираємося використати все, що в нас є, щоб забезпечити надалі надання Україні всього, що їй потрібно, як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі», - заявила представниця Пентагону, додавши, що гроші планують використати в будь-який можливий спосіб.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента Джо Байдена намагається зберегти залишкові гроші для України.

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