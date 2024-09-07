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У Києві суд покарав жінку, яка знущалася над 74-річною матір’ю

18:13, 7 вересня 2024
Жінка погрожувала матері фізичною розправою.
У Києві суд покарав жінку, яка знущалася над 74-річною матір’ю
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У Києві суд оголосив вирок жінці за знущання над 74-річною матір’ю. Донька зловживала спиртними напоями, після чого вчиняла сварки із літньою жінкою та погрожувала їй фізичною розправою.

Як повідомила столична поліція, правоохоронці притягували 51-річну кривдницю до адміністративної відповідальності в порядку статті 173-2 Кодексу України про адміністративні порушення.

«Не зважаючи на винесені термінові заборонні приписи, адміністративні протоколи та проведену профілактичну роботу, поведінка та дії жінки не змінилися, тому, слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство», - заявили у поліції.

Вироком Дарницького районного суду порушницю визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді трьох років пробаційного нагляду. Крім того, фігурантці протягом місяця заборонено перебувати за місцем спільного проживання із матір’ю та за цей час вона має пройти корекційну програму для кривдників.

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