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Пожежа у Чорнобильській зоні — науковці змоделювали рух забрудненого повітря

13:58, 7 вересня 2024
Забруднене повітря рухатиметься до кордону з Білоруссю.
Пожежа у Чорнобильській зоні — науковці змоделювали рух забрудненого повітря
Фото: suspilne.media
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Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки повідомив, що спекотна погода та відсутність дощів призвели до поширення вогнищ загорання у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення.

За оперативною інформацією ГУ ДСНС України у Київській області, у Чорнобильській зоні спостерігається горіння на площі орієнтовно 550 га.

У зв’язку з цим, фахівці центру з ядерної та радіаційної безпеки здійснили прогнозну оцінку траєкторій руху повітряних мас та моделювання атмосферної дисперсії.

«Згідно з метеорологічним прогнозом за 06.09.2024, за умови продовження горіння в осередках, зазначених на глобальній карті лісових пожеж NASA FIRMS, станом на 16:00 06 вересня, впродовж 3-ох найближчих днів повітряні маси пройдуть через північ Житомирської області та вздовж північних кордонів України з білоруссю з подальшим рухом по території півдня білорусі. Опадів вдовж траєкторій не очікується», - заявили у центрі.

Зазначається, що за результатами моделювання, перевищення допустимих концентрацій Cs-137 та Sr-90 у повітрі за межами зони відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення для населення не очікується.

Раніше повідомлялося, що у Києві демонтували частину датчиків моніторингу якості повітря.

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