Опубликован закон о ратификации финансового соглашения «Программа восстановления Украины ІІІ»

Закон предусматривает, что средства инвестиционного банка будут направлены на восстановление и модернизацию основных социальных услуг в ряде сфер.

Фото: detector.media

7 сентября в официальном печатном издании Верховной Рады Украины – газете Голос Украины был опубликован Закон Украины о ратификации Финансового соглашения «Программа восстановления Украины ІІІ» между Украиной и Европейским инвестиционным банком 3905-IX (законопроект 0283).

Закон предусматривает, что средства инвестиционного банка будут направлены на восстановление и модернизацию основных социальных услуг в следующих сферах:

- жилье для ВПЛ;

- образование и здравоохранение;

- социальная защита;

- восстановление и модернизация критической инфраструктуры

- на территориях, подвергшихся значительным разрушениям и в регионах, принявших наибольшее количество ВПЛ.

Закон вступает в силу «с даты, по состоянию на которую Европейский инвестиционный банк в письменном виде подтвердил получение им свидетельства того, что этот Закон, которым ратифицируется настоящее Соглашение, и само Соглашение вступило в силу».

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