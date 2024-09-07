Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Опубликован закон о ратификации финансового соглашения «Программа восстановления Украины ІІІ»

14:34, 7 сентября 2024
Закон предусматривает, что средства инвестиционного банка будут направлены на восстановление и модернизацию основных социальных услуг в ряде сфер.
Опубликован закон о ратификации финансового соглашения «Программа восстановления Украины ІІІ»
Фото: detector.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

7 сентября в официальном печатном издании Верховной Рады Украины – газете Голос Украины был опубликован Закон Украины о ратификации Финансового соглашения «Программа восстановления Украины ІІІ» между Украиной и Европейским инвестиционным банком 3905-IX (законопроект 0283).

Закон предусматривает, что средства инвестиционного банка будут направлены на восстановление и модернизацию основных социальных услуг в следующих сферах:

- жилье для ВПЛ;

- образование и здравоохранение;

- социальная защита;

- восстановление и модернизация критической инфраструктуры

- на территориях, подвергшихся значительным разрушениям и в регионах, принявших наибольшее количество ВПЛ.

Закон вступает в силу «с даты, по состоянию на которую Европейский инвестиционный банк в письменном виде подтвердил получение им свидетельства того, что этот Закон, которым ратифицируется настоящее Соглашение, и само Соглашение вступило в силу».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты подали проект о мерах безопасности, которым предлагают запретить выгуливать собак на территории школ

Также устанавливается, что доступ лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, на территорию школы осуществляется с разрешения исключительно руководителя школы.

Кабмин внес изменения в порядок выплаты денежного довольствия работникам Бюро экономической безопасности

Порядок выплаты денежного довольствия лицам, имеющим специальные звания БЭБ, будет определять директор БЭБ.

Национальный банк наделен широким кругом полномочий в сфере финмониторинга – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался о важности роли НБУ в обеспечении стабильности финансовой системы.

Суд является бюджетным учреждением, но не является подконтрольным объектом органов государственной контрольно-ревизионной службы – Верховный Суд

Верховный Суд ранее указал, что Госфининспекция не имела права проводить ревизии в судах, впрочем, ее правопреемник – Госаудитслужба – считает иначе.

Верховная Рада намерена одобрить законопроект о возобновлении публичной власти в Крыму

Кабмин предлагает урегулировать образование военных администраций АРК, Севастопольской городской, районных, населенных пунктов и назначения их руководителей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду