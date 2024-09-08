В Украине открыли Офис противоминной деятельности – чем будет заниматься

Офис будет проводить информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам минной безопасности.

Источник фото: МВД

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям состоялось открытие Офиса противоминной деятельности.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, Офис является координационным органом ГСЧС, который будет отвечать за планирование, мониторинг, практическую организацию и координацию выполнения задач по разминированию. Кроме того, он будет производить сертификацию операторов противоминной деятельности и контроль их качества.

«Противоположная деятельность – одно из приоритетных направлений на сегодняшний день, ведь из-за полномасштабного вторжения агрессора Украина стала одной из самых заминированных стран мира», – подчеркнул Игорь Клименко и добавил, что создание Офиса повысит эффективность функционирования системы управления качеством разминирования и инспектирования территорий.

В свою очередь глава ГСЧС Андрей Даник подчеркнул, что Офис будет проводить информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам минной безопасности.

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