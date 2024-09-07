Практика судов
  1. В мире

В Нидерландах открывается украинская школа – как будет работать

15:50, 7 сентября 2024
Заведение рассчитано на детей в возрасте от 3 до 10 лет.
В Нидерландах открывается украинская школа – как будет работать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Нидерландах в городе Маастрихте начинает работу украинская субботняя школа — образовательный центр «Крылья». Заведение рассчитано на детей в возрасте от 3 до 10 лет. Об этом сообщило Посольство Украины в Королевстве Нидерланды.

Согласно информации, дети смогут учить украинский язык, литературу и историю, а также заниматься творческими активностями. В частности, рисованием, лепкой, аппликацией и другими веселыми занятиями, развивающими воображение и креативность.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что в Венгрии заработала первая школа для украинских детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ответственность за незаконное завладение авто наступает для всех соучастников – Верховный Суд

То, что соучастник лично не совершал активных действий, направленных на физическое перемещение авто, не свидетельствует об отсутствии в его действиях состава преступления.

Бегать должны лица с инвалидностью, а не данные — ТЦК вправе оштрафовать лицо с инвалидностью на 17 тысяч грн из-за отсутствия автоматического обмена данными

Лицо с инвалидностью в случае установления инвалидности должно самостоятельно прийти в ТЦК в течение 7 дней, иначе получит штраф в 17 тысяч грн, поскольку Минобороны пока не дошло до цифровизации обменов данными между ТЦК и реестром.

Депутаты подали проект о мерах безопасности, которым предлагают запретить выгуливать собак на территории школ

Также устанавливается, что доступ лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, на территорию школы осуществляется с разрешения исключительно руководителя школы.

Кабмин внес изменения в порядок выплаты денежного довольствия работникам Бюро экономической безопасности

Порядок выплаты денежного довольствия лицам, имеющим специальные звания БЭБ, будет определять директор БЭБ.

Национальный банк наделен широким кругом полномочий в сфере финмониторинга – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался о важности роли НБУ в обеспечении стабильности финансовой системы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду