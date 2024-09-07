В Нидерландах открывается украинская школа – как будет работать

Заведение рассчитано на детей в возрасте от 3 до 10 лет.

В Нидерландах в городе Маастрихте начинает работу украинская субботняя школа — образовательный центр «Крылья». Заведение рассчитано на детей в возрасте от 3 до 10 лет. Об этом сообщило Посольство Украины в Королевстве Нидерланды.

Согласно информации, дети смогут учить украинский язык, литературу и историю, а также заниматься творческими активностями. В частности, рисованием, лепкой, аппликацией и другими веселыми занятиями, развивающими воображение и креативность.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что в Венгрии заработала первая школа для украинских детей.

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