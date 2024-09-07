Во Львовской области обнаружили авто премиального класса, которое ввезли как гуманитарную помощь

Авто планировали продать через интернет-площадку по продаже подержанных автомобилей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что пограничники обнаружили элитный автомобиль Audi Q7 2015 года выпуска, который везли в Украину под видом гуманитарной помощи.

«Направлялось авто из Чехии. Получателем, согласно товаросопроводительным документам, был указан один из благотворительных украинских фондов», - сообщили пограничники.

Махинацию разоблачили сразу на границе. Соответствующий запрос был направлен на благотворительный фонд и уведомлены компетентные органы.

Как выяснили позже работники Территориального управления БЭБ во Львовской области, авто планировали продать через интернет-площадку по продаже подержанных автомобилей.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к этой схеме. Транспортное средство изъято.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.