Украина готова создать Высший специализированный суд, – заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая провела встречу с миссией МВФ

Кандидаты на должности судей нового Высшего спецсуда пройдут проверку профессиональной компетентности и добродетели при участии независимых экспертов с международным опытом.

Источник фото: president.gov.ua

Кандидаты на должности судей нового Высшего спецсуда пройдут проверку профессиональной компетентности и добродетели при участии независимых экспертов с международным опытом.Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая и представители миссии Международного валютного фонда обсудили ключевые реформы, необходимые для пятого пересмотра программы финансирования EFF. В ходе встречи основное внимание стороны уделили созданию Высшего специализированного суда для рассмотрения публично-правовых споров против национальных государственных органов, а также продлению мандата Общественного совета международных экспертов для успешного завершения конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Ирина Мудрая заверила представителей миссии, что Украина готова создать Высший специализированный суд. Кандидаты на должности судей пройдут проверку профессиональной компетентности и добродетели при участии независимых экспертов с международным опытом.

Также на встрече обсудили усиление независимости и эффективности Счетной палаты Украины для контроля за использованием средств Государственного бюджета.

Стороны договорились продолжить активный диалог для реализации реформ.

Замглавы Офиса Главы государства также отметила, что Украина настроена на сотрудничество и продолжает выполнять все обязательства, предусмотренные Меморандумом с МВФ.

Как ранее передавала «Судебно-юридическая газета», оптимизация сети судов представляет собой сложный и социально чувствительный вопрос, в частности в условиях военного положения. Однако ее качественное проведение позволит выровнять судейскую нагрузку по стране. Об этом отметила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая.

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