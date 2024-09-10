Зʼявилася петиція із закликом скасувати у Торонто показ фільму, що «нормалізує звірства росіян»

Автори петиції закликали зупинити показ «Росіяни на війні» на кінофестивалі в Торонто через нормалізацію злочинів рф.

На платформі Change.org з’явилася петиція із закликом до організаторів Міжнародного кінофестивалю в Торонто скасувати показ фільму «Росіяни на війні», який, за словами авторів, нормалізує звірства російських військових проти мирного населення України. Петицію ініціювала канадська організація OSUDemocracy, що просуває демократичні цінності з акцентом на підтримку України.

Фільм «Росіяни на війні», знятий російсько-канадською режисеркою Анастасією Трофімовою, на думку авторів петиції, відбілює дії російських солдатів. Зокрема, Трофімова заявляла, що стрічка показує російських військових «не звірами, а звичайними людьми». OSUDemocracy стверджує, що фільм применшує або замовчує злочини, скоєні в Маріуполі, Бучі, Харкові та інших містах України, де від рук російських військових загинули мирні жителі.

Організація також висловила обурення тим, що фільм отримав фінансування в розмірі 340 тисяч доларів від Канадського медіафонду, і закликала TIFF скасувати його покази. Вони наголошують, що фінансування фільму суперечить демократичним цінностям Канади та ставить під загрозу зусилля щодо притягнення росії до відповідальності за її воєнні злочини.

OSUDemocracy також вимагає від Департаменту канадської спадщини розслідувати, чи не було порушено санкцій, коли фільм отримав фінансування, та закликає Канадський медіафонд пояснити принципи розподілу коштів.

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