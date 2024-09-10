Практика судів
  1. У світі

Зʼявилася петиція із закликом скасувати у Торонто показ фільму, що «нормалізує звірства росіян»

18:24, 10 вересня 2024
Автори петиції закликали зупинити показ «Росіяни на війні» на кінофестивалі в Торонто через нормалізацію злочинів рф.
Зʼявилася петиція із закликом скасувати у Торонто показ фільму, що «нормалізує звірства росіян»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На платформі Change.org з’явилася петиція із закликом до організаторів Міжнародного кінофестивалю в Торонто скасувати показ фільму «Росіяни на війні», який, за словами авторів, нормалізує звірства російських військових проти мирного населення України. Петицію ініціювала канадська організація OSUDemocracy, що просуває демократичні цінності з акцентом на підтримку України.

Фільм «Росіяни на війні», знятий російсько-канадською режисеркою Анастасією Трофімовою, на думку авторів петиції, відбілює дії російських солдатів. Зокрема, Трофімова заявляла, що стрічка показує російських військових «не звірами, а звичайними людьми». OSUDemocracy стверджує, що фільм применшує або замовчує злочини, скоєні в Маріуполі, Бучі, Харкові та інших містах України, де від рук російських військових загинули мирні жителі.

Організація також висловила обурення тим, що фільм отримав фінансування в розмірі 340 тисяч доларів від Канадського медіафонду, і закликала TIFF скасувати його покази. Вони наголошують, що фінансування фільму суперечить демократичним цінностям Канади та ставить під загрозу зусилля щодо притягнення росії до відповідальності за її воєнні злочини.

OSUDemocracy також вимагає від Департаменту канадської спадщини розслідувати, чи не було порушено санкцій, коли фільм отримав фінансування, та закликає Канадський медіафонд пояснити принципи розподілу коштів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів триватиме до листопада

Швидко сформувати Службу дисциплінарних інспекторів поки що не вдається.

Принцип «воюй або працюй» передбачатиме чітке пояснення того, який внесок в економіку робить людина, яка не воює – Шмигаль

Судячи із заяви прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, зміни будуть вноситися до чинної постанови про бронювання, а критерії бронювання зроблять прозорими.

Хто переміг у конкурсі на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та 24 дисциплінарних інспекторів: список

У конкурсі на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів перемогла представник ВАКС, але у Вищої ради правосуддя фактично не залишається вибору.

Емісії не буде, але не треба робити трагедію з помірної емісії під час війни – Денис Шмигаль

Навіть в програмі МВФ прописано, що в час війни помірна контрольована емісія допускається – Денис Шмигаль.

Військовослужбовців зобов’яжуть дотримуватися антикорупційних обмежень щодо сумісництва з іншою діяльністю і отримання подарунків

В Статуті внутрішньої служби ЗСУ окремо визначать антикорупційні обмеження, які стосуються сумісництва з іншими видами діяльності, одержання подарунків та використання майна в приватних інтересах.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду