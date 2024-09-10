Компанія Apple програла справу у Суді Євросоюзу щодо 13 млрд євро податків

Суд ЄС поставив крапку в багаторічній суперечці.

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10 вересня Суд Європейського Союзу відхилив останню апеляцію компанії Apple проти рішення Єврокомісії про повернення Ірландії 13 млрд євро несплачених податків. Про це йдеться у рішенні суду.

Суд вирішив скасувати попереднє рішення суду нижчої інстанції у цій справі, заявивши, що він підтверджує рішення Єврокомісії від 2016 року: «Ірландія надала Apple незаконну допомогу, яку Ірландія повинна отримати назад».

Суд також підкреслив, що це рішення є остаточним у справі.

Нагадаємо, справа викликала обурення з боку Apple у 2016 році, а генеральний директор Тім Кук назвав її «повним політичним лайном».

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