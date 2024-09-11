У Києві у тролейбус, який стояв через ДТП на дорозі, в’їхала автівка

Постраждали пасажир легковика та літня жінка, яка стояла поруч із тролейбусом.

У столиці внаслідок автопригоди у Солом’янському районі постраждало двоє людей – їх госпіталізували до медичного закладу.

Як повідомили у місцевій поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася 10 вересня вдень.

За попередньою інформацією слідства, кермувальниця автомобіля Сузукі, 1954 року народження, не впоралась із керуванням, допустила виїзд на зустрічний бік дороги, де скоїла наїзд на тролейбус, який стояв у зв’язку із виникненням ДТП із автомобілем Nissan.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів постраждали пасажир легковика, 1952 року народження, та літня жінка, яка стояла поруч із тролейбусом. Постраждалих ушпиталили до лікарні для надання меддопомоги.

У поліції зазначають, що правоохоронці продовжують працювати на місці події, вирішується питання правової кваліфікації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.