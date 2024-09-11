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В Киеве в троллейбус, который стоял из-за ДТП на дороге, въехал автомобиль

07:36, 11 сентября 2024
Пострадали пассажир легковушки и пожилая женщина, стоявшая рядом с троллейбусом.
В Киеве в троллейбус, который стоял из-за ДТП на дороге, въехал автомобиль
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В столице в результате автопроисшествия в Соломенском районе пострадали два человека – их госпитализировали в медицинское учреждение.

Как сообщили в местной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 10 сентября днем.

По предварительной информации следствия, водительница автомобиля Сузуки, 1954 года рождения, не справилась с управлением, допустила выезд на встречную сторону дороги, где совершила наезд на троллейбус, который стоял в связи с возникновеним ДТП с автомобилем Nissan.

В результате столкновения транспортных средств пострадали пассажир легковушки, 1952 года рождения, и пожилая женщина, стоявшая рядом с троллейбусом. Пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

В полиции отмечают, что правоохранители продолжают работать на месте происшествия, решается вопрос правовой квалификации.

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