Прокуратура Италии ведет расследование в отношении экс-министра культуры Санджулиано, который ушел с должности

Министр, на прошлой неделе ушедший в отставку после скандала с трудоустройством любовницы, фигурирует в расследовании прокуратуры Рима.

Источник фото: ansa.it

Экс-министр культуры Дженнаро Санджулиано, который недавно потерял этот пост, является фигурантом расследования прокуратуры Италии.

Как пишет «Европейская правда» со ссылкой на итальянские СМИ, Санджулиано, на прошлой неделе ушедший в отставку после скандала с трудоустройством любовницы, фигурирует в расследовании прокуратуры Рима.

Он подозревается в хищении средств и раскрытии и распространении конфиденциальной информации, к которой он имел доступ по должности.

Учитывая, что Санджулиано до недавнего времени был министром, дело должны передать в «Суд по делам министров» – специальный орган в судебной системе, который уполномочен заниматься делами о возможных правонарушениях должностными лицами правительства.

В фокусе внимания расследования якобы те же факты, что и привели к отставке Санджулиано – его отношения с инфлюэнсершей Марией Розарией Бочча.

Как пишут в СМИ, подозрение в хищении средств касается поездок женщины вместе с экс-министром, в том числе не связанными с его работой в министерстве.

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