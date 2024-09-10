Прокуратура Італії веде розслідування щодо ексміністра культури Санджуліано, який пішов з посади

Міністр, який минулого тижня пішов у відставку після скандалу з працевлаштуванням коханки, фігурує у розслідуванні прокуратури Рима.

Джерело фото: ansa.it

Ексміністр культури Дженнаро Санджуліано, який нещодавно втратив цю посаду, є фігурантом розслідування прокуратури Італії.

Як пише «Європейська правда» з посиланням на італійські ЗМІ, Санджуліано, який минулого тижня пішов у відставку після скандалу з працевлаштуванням коханки, фігурує у розслідуванні прокуратури Рима.

Його підозрюють у розкраданні коштів та розкритті й поширенні конфіденційної інформації, до якої він мав доступ за посадою.

Зважаючи на те, що Санджуліано донедавна був міністром, справу мають передати до «Суду у справах міністрів» – спеціального органу у судовій системі, що уповноважений займатися справами щодо можливих правопорушень посадовцями уряду.

У фокусі уваги розслідування нібито ті самі факти, що й призвели до відставки Санджуліано – його стосунки з інфлюенсеркою Марією Розарією Бочча.

Як пишуть у ЗМІ, підозра у розкраданні коштів стосується поїздок жінки разом з ексміністром, у тому числі не пов’язані з його роботою у міністерстві.

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