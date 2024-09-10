Одним з джерел фінансування армії ми бачимо збільшення військового збору, — Денис Шмигаль

Денис Шмигаль заявив, що партнери не надають кошти на ЗСУ, тому фінансування здійснюється з внутрішніх ресурсів.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у 2025 році бюджет буде враховувати нові реалії, і наразі триває дискусія з МВФ щодо подальшого фінансування. Про це він сказав під час прес-конференції 10 вересня.

Голова уряду наголосив, що партнери не надають кошти на ЗСУ, тому фінансування здійснюється з внутрішніх ресурсів, включаючи запозичення на внутрішньому ринку та інші фінансові інструменти.

«Партнери не дають кошти на ЗСУ, ми маємо фінансувати самостійно, ми знаходимо ресурси як в запозиченнях на внутрішньому ринку, так і в інших фінансових інструментах. Одним з джерел ми бачимо збільшення військового збору і питання справедливого розподілу військового збору в українському суспільстві. Це власне те, що подав Кабмін як пропозицію», - сказав він.

Крім того, за словами Шмигаля, Кабмін планує отримати близько 50 млрд гривень від заморожених російських активів, які будуть використані як для покриття дефіциту бюджету, так і для військових потреб.

Як писала «Судово-юридична газета», український Уряд, судячи із заяв прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка, покладає великі сподівання на надання Україні 50 млрд доларів, обіцяних країнами «Великої сімки» у червні. Ці кошти потрібні, аби закрити потребу в 15 млрд доларів для державного бюджету на 2025 рік. В іншому разі під питанням може опинитися низка видатків, які потребуватимуть фінансування.

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