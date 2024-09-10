Військовослужбовців зобов’яжуть дотримуватися антикорупційних обмежень щодо сумісництва з іншою діяльністю і отримання подарунків

В Статуті внутрішньої служби ЗСУ окремо визначать антикорупційні обмеження, які стосуються сумісництва з іншими видами діяльності, одержання подарунків та використання майна в приватних інтересах.

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Міністерство оборони розробило і 9 вересня подало через Кабмін до Верховної Ради законопроект 12022 щодо встановлення для військовослужбовців антикорупційних обмежень. Зокрема, вони будуть стосуватися використання будь-якого державного чи комунального майна або коштів в приватних інтересах, одержання подарунків, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Також Міноборони пропонує зобов’язати військовослужбовців доповідати про наявність у них конфлікту інтересів.

Отже, пропонується в Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України записати, що військовослужбовці зобов’язані не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, або правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Військові посадові особи ЗСУ та інших утворених відповідно до законів військових формувань, Держспецзв’язку (крім військовослужбовців базової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки), військовослужбовці, що належать до особового складу штатних ВЛК, зобов’язані дотримуватись:

правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

антикорупційних обмежень:

- щодо використання службових повноважень чи свого становища та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, зокрема використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах;

- щодо одержання подарунків;

- щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

- після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування;

- щодо спільної роботи близьких осіб.

Військовослужбовці, які є головами або членами медико-соціальних експертних комісій, або головами, їх заступниками, членами або секретарями позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій, які при цьому не є особами, зазначеними в частині другій цієї статті, зобов’язані дотримуватись:

правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

антикорупційних обмежень:

- щодо використання службових повноважень чи свого становища та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, зокрема використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах;

- щодо одержання подарунків.

Командир (начальник), який віддав наказ, у разі отримання повідомлення про наявність у військовослужбовця реального або потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з виконанням отриманого від командира (начальника) наказу зобов’язаний вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Командир (начальник), який отримав повідомлення від підлеглого про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з виконанням отриманого від старшого командира (начальника) наказу, зобов’язаний доповісти про це старшому командирові (начальнику) для подальшого вжиття ним заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Військовослужбовець зобов’язаний доповісти безпосередньому командирові (начальнику) про наявність у нього реального або потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з виконанням отриманого наказу не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли військовослужбовець дізнався чи повинен був дізнатися про це.

У разі перебування військовослужбовця на посаді, яка не передбачає наявності у нього безпосереднього керівника, військовослужбовець доповідає про наявність у нього реального або потенційного конфлікту інтересів під час здійснення повноважень не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про це, НАЗК чи іншому визначеному законом органу, а у разі перебування військовослужбовця в колегіальному органі – Національному агентству з питань запобігання корупції чи іншому визначеному законом органу, чи колегіальному органу, в якому виник конфлікт інтересів.

Командир (начальник) зобов’язаний:

не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень, передбачених Законом «Про запобігання корупції»;

забезпечувати дотримання підлеглими правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та антикорупційних обмежень з урахуванням особливостей, визначених статтею 11 цього Статуту.

Як зазначено, законопроект розроблено Міністерством оборони на виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженої постановою КМУ від 4 березня 2023 року №220.

Автор: Наталя Мамченко

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