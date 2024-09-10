Военнослужащих обяжут соблюдать антикоррупционные ограничения по совместительству с другой деятельностью и получению подарков

В Уставе внутренней службы ВСУ отдельно определят антикоррупционные ограничения, касающиеся совместительства с другими видами деятельности, получением подарков и использования имущества в частных интересах.

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Министерство обороны разработало и 9 сентября подало через Кабмин в Верховную Раду законопроект 12022 по установлению для военнослужащих антикоррупционных ограничений. В частности, они будут касаться использования какого-либо государственного или коммунального имущества или средств в частных интересах, получения подарков, совместительства и совмещения с другими видами деятельности.

Также Минобороны предлагает обязать военнослужащих докладывать о наличии у них конфликта интересов.

Итак, предлагается в Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины записать, что военнослужащие обязаны не совершать и не участвовать в совершении коррупционных правонарушений или правонарушений, связанных с коррупцией.

Военные должностные лица ВСУ и других образованных в соответствии с законами военных формирований, Госспецсвязи (кроме военнослужащих базовой военной службы, курсантов высших военных учебных заведений, курсантов высшего образования, имеющих в своем составе военные институты, курсантов факультетов, кафедр и отделений военной подготовки), военнослужащие, принадлежащие к личному составу штатных ВЛК, обязаны соблюдать:

правила предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

антикоррупционные ограничения:

- об использовании служебных полномочий или своего положения и связанных с этим возможностей с целью получения неправомерной выгоды для себя или других лиц, в частности, использовании любого государственного или коммунального имущества или средств в частных интересах;

- по получению подарков;

- по совместительству и совмещению с другими видами деятельности;

- после прекращения деятельности, связанной с выполнением функций государства, местного самоуправления;

- по совместной работе близких лиц.

Военнослужащие, являющиеся председателями или членами медико-социальных экспертных комиссий, или председателями, их заместителями, членами или секретарями внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий, которые при этом не являются лицами, указанными в части второй настоящей статьи, обязаны соблюдать:

правила предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

антикоррупционные ограничения:

- об использовании служебных полномочий или своего положения и связанных с этим возможностей с целью получения неправомерной выгоды для себя или других лиц, в частности, использовать любое государственное или коммунальное имущество или средства в частных интересах;

- по получению подарков.

Командир (начальник), отдавший приказ, в случае получения уведомления о наличии у военнослужащего реального или потенциального конфликта интересов в связи с исполнением полученного от командира (начальника) приказа обязан принять меры по урегулированию реального или потенциального конфликта интересов.

Командир (начальник), получивший уведомление от подчиненного о наличии у него реального или потенциального конфликта интересов в связи с исполнением полученного от старшего командира (начальника) приказа, обязан доложить об этом старшему командиру (начальнику) для дальнейшего принятия им мер по урегулированию реального или потенциального конфликта интересов.

Военнослужащий обязан доложить непосредственному командиру (начальнику) о наличии у него реального или потенциального конфликта интересов в связи с исполнением полученного приказа не позднее следующего рабочего дня с момента, когда военнослужащий узнал или должен был узнать это.

В случае пребывания военнослужащего на должности, не предусматривающей наличия у него непосредственного руководителя, военнослужащий докладывает о наличии у него реального или потенциального конфликта интересов во время осуществления полномочий не позднее следующего рабочего дня с момента, когда он узнал или должен был узнать об этом, НАПК или другому определенному законом органу, а в случае пребывания военнослужащего в коллегиальном органе – Национальному агентству по предотвращению коррупции или другому определенному законом органу или коллегиальному органу, в котором возник конфликт интересов.

Командир (начальник) обязан:

не совершать и не участвовать в совершении коррупционных правонарушений или правонарушений, связанных с коррупцией;

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, соблюдению ограничений, предусмотренных Законом «О предотвращении коррупции»;

обеспечивать соблюдение подчиненными правил предотвращения и урегулирования конфликта интересов и антикоррупционных ограничений с учетом особенностей, определенных статьей 11 настоящего Устава.

Как отмечено, законопроект разработан Министерством обороны во исполнение Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы, утвержденной постановлением КМУ от 4 марта 2023 года №220.

Автор: Наталя Мамченко

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