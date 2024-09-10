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Украина не ведет и не будет вести переговоры с рф о транзите российского газа — Денис Шмыгаль

13:47, 10 сентября 2024
Денис Шмыгаль отметил, что по состоянию на сегодняшний день официальных переговоров о продолжении транзита российского газа нет.
Украина не ведет и не будет вести переговоры с рф о транзите российского газа — Денис Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна не ведет и не собирается вести переговоры с россиянами о транзите их газа и нефти. Об этом он сказал на брифинге 10 сентября.

«Первое. Мы не ведем и не собираемся вести переговоры с россиянами о новом соглашении или продлении существующего соглашения транзита газа и нефти.

Второе. В нашем соглашении об ассоциации есть обязанность Украины обеспечивать европейские страны надежно газом и нефтью соответственно. Мы готовы выполнять наше соглашение об ассоциации, но мы не готовы сотрудничать с россией и не будем сотрудничать с россией и не будем продлевать соглашение с ними», - заявил он.

Также Шмыгаль добавил, что по состоянию на сегодняшний день официальных переговоров о продолжении транзита российского газа нет.

«Возможно, есть переговоры на уровне лидеров европейских стран с кем-то еще, кто мог бы поставлять весь газ для европейских потребителей. Сегодня украинское правительство и я как премьер-министр не вовлечены в переговоры по транзиту российского газа», - сказал он.

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