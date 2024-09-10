Законопроект о рынке древесины готовят ко второму чтению

Под председательством председателя подкомитета по вопросам адаптации законодательства Украины к положениям права Европейского Союза (acquis ЕС), выполнению международно-правовых обязательств Украины в сфере европейской интеграции Комитета по вопросам экономического развития Богдана Кицака состоялось очередное заседание Рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта Закона Украины о рынке древесины (регистр. 4197-д).
Этим документом подробно и комплексно урегулируется функционирование лесного портала.
Соответствующий портал является важным инструментом в достижении открытости, публичности и контроля за деятельностью участников рынка древесины.
В очередном заседании Рабочей группы по подготовке проекта акта приняли участие представители деревообрабатывающих предприятий, общественные организации, эксперты и консультанты.
Участники рабочей группы обсудили
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