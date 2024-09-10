Практика судов
  1. В Украине
  2. / Законодательство

Законопроект о рынке древесины готовят ко второму чтению

17:30, 10 сентября 2024
Ко второму чтению готовится евроинтеграционный законопроект о рынке древесины 4197-д.
Законопроект о рынке древесины готовят ко второму чтению
Источник фото: Sebastian Pociecha / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Под председательством председателя подкомитета по вопросам адаптации законодательства Украины к положениям права Европейского Союза (acquis ЕС), выполнению международно-правовых обязательств Украины в сфере европейской интеграции Комитета по вопросам экономического развития Богдана Кицака состоялось очередное заседание Рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта Закона Украины о рынке древесины (регистр. 4197-д).

Этим документом подробно и комплексно урегулируется функционирование лесного портала.

Соответствующий портал является важным инструментом в достижении открытости, публичности и контроля за деятельностью участников рынка древесины.

В очередном заседании Рабочей группы по подготовке проекта акта приняли участие представители деревообрабатывающих предприятий, общественные организации, эксперты и консультанты.

Участники рабочей группы обсудили

  • механизмы продажи древесины,
  • систему реализации,
  • этапы заготовки древесины,
  • замену оферты на деривативы,
  • ценообразование (механизм формирования стартовой цены),
  • ответственность покупателя за невыполнение условий договора,
  • контроль (учет древесины, доступ к реестру, интерактивная карта, сертификат происхождения),
  • экспорт древесины и продление действия, и согласование с регламентами ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Принцип «воюй или работай» будет предусматривать четкое объяснение того, какой вклад в экономику вносит не воюющий человек – Шмыгаль

Судя по заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, изменения будут вноситься в действующее постановление о бронировании, а критерии бронирования сделают прозрачными.

Кто победил в конкурсе на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов и 24 дисциплинарных инспекторов: список

В конкурсе на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов победила представитель ВАКС, но у Высшего совета правосудия фактически не остается выбора.

Эмиссии не будет, но не нужно делать трагедию из умеренной эмиссии во время войны – Денис Шмыгаль

Даже в программе МВФ прописано, что во время войны умеренная контролируемая эмиссия допускается – Денис Шмыгаль.

Военнослужащих обяжут соблюдать антикоррупционные ограничения по совместительству с другой деятельностью и получению подарков

В Уставе внутренней службы ВСУ отдельно определят антикоррупционные ограничения, касающиеся совместительства с другими видами деятельности, получением подарков и использования имущества в частных интересах.

Службе судебной охраны уточнят полномочия и порядок привлечения работников к ответственности

Сотрудники Службы судебной охраны смогут определять виды специальных мер обеспечения безопасности, средства и методы их применения, в случае необходимости – изменять и дополнять эти меры.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду