Законопроект о рынке древесины готовят ко второму чтению

Ко второму чтению готовится евроинтеграционный законопроект о рынке древесины 4197-д.

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Под председательством председателя подкомитета по вопросам адаптации законодательства Украины к положениям права Европейского Союза (acquis ЕС), выполнению международно-правовых обязательств Украины в сфере европейской интеграции Комитета по вопросам экономического развития Богдана Кицака состоялось очередное заседание Рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта Закона Украины о рынке древесины (регистр. 4197-д).

Этим документом подробно и комплексно урегулируется функционирование лесного портала.

Соответствующий портал является важным инструментом в достижении открытости, публичности и контроля за деятельностью участников рынка древесины.

В очередном заседании Рабочей группы по подготовке проекта акта приняли участие представители деревообрабатывающих предприятий, общественные организации, эксперты и консультанты.

Участники рабочей группы обсудили

механизмы продажи древесины,

систему реализации,

этапы заготовки древесины,

замену оферты на деривативы,

ценообразование (механизм формирования стартовой цены),

ответственность покупателя за невыполнение условий договора,

контроль (учет древесины, доступ к реестру, интерактивная карта, сертификат происхождения),

экспорт древесины и продление действия, и согласование с регламентами ЕС.

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