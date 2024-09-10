Законопроєкт про ринок деревини готують до другого читання

Під головуванням голови підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції Комітету з питань економічного розвитку Богдана Кицака відбулося чергове засідання Робочої групи з підготовки до другого читання проєкту Закону України про ринок деревини (реєстр. 4197-д).
Цим документом детально та комплексно врегульовується функціонування лісового порталу.
Відповідний портал є важливим інструментом в досягненні відкритості, публічності та контролю за діяльністю учасників ринку деревини.
У черговому засіданні Робочої групи з підготовки проекту акту взяли участь представники деревообробних підприємств, громадські організації, експерти та консультанти.
Учасники робочої групи обговорили
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