Законопроєкт про ринок деревини готують до другого читання

До другого читання готується євроінтеграційний законопроєкт про ринок деревини 4197-д.

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Під головуванням голови підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції Комітету з питань економічного розвитку Богдана Кицака відбулося чергове засідання Робочої групи з підготовки до другого читання проєкту Закону України про ринок деревини (реєстр. 4197-д).

Цим документом детально та комплексно врегульовується функціонування лісового порталу.

Відповідний портал є важливим інструментом в досягненні відкритості, публічності та контролю за діяльністю учасників ринку деревини.

У черговому засіданні Робочої групи з підготовки проекту акту взяли участь представники деревообробних підприємств, громадські організації, експерти та консультанти.

Учасники робочої групи обговорили

механізми продажу деревини,

систему реалізації,

етапи заготівлі деревини,

заміну оферти на деривативи,

ціноутворення (механізм формування стартової ціни),

відповідальність покупця за невиконання умов договору,

контроль (облік деревини, доступ до реєстру, інтерактивна карта, сертифікат походження),

експорт деревини та продовження дії, та узгодження з регламентами ЄС.

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